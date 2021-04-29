«Ты пытаешься заработать бабла!»: дочь Михаила Ефремова нелестно отозвалась о Ксении Собчак

Как отметила Анна-Мария, которая просит называть себя Сергеем, светская львица безуспешно пыталась пробить ее на слезу.

Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария, которая просит называть себя Сергеем, выступила с «исповедью» в документальном фильме для платформы PREMIER.

Как отметила наследница артиста, во время интервью с телеведущей Ксенией Собчак светская львица пыталась выбить у нее слезу. По словам дочери Ефремова, ведущая считала, что она несчастный подросток, который начнет изливать душу, как ей больно и плохо. Но Анна-Мария попросила теледиву не ковыряться грязными руками в ее душе.

«На шоу Собчак наклонилась ко мне и сказала: «Я тебя понимаю и осознаю, что ты страдаешь. Я отношусь к тебе, как к другу». Но вот, что я думала в этот момент: «Ничего подобного! Ты пытаешься заработать бабла! Мы с тобой больше не увидимся после этой программы. Пожалуйста, отлезь от меня». Анна-Мария Ефремова

Напомним, что Анна-Мария Ефремова объявила себя около года назад Сергеем. По ее словам, она находится на пороге трансгендерного перехода, который продлится еще ближайшие пять лет.

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