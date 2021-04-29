Возвращение в 90-е: второй сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» покажут на ТНТ

Драма о взрослении подростков станет одним из главных событий ближайшего времени.

На канале ТНТ в самое ближайшее время стартует второй сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Это драма о взрослении подростков в девяностых годах, сообщает пресс-служба канала.

Действия второго сезона будут развиваться в 1994 году. Именно тогда в стране появилась череда финансовых пирамид, заводы стали переходить в частные руки, в городах стали орудовать преступные группировки. В центре повествования семья Рябининых, которых продолжает лихорадить после событий прошлого лета.

Как отметил креативный продюсер сериала Александр Белов, дети повзрослели, уровень их проблематики тоже стал «старше».

«Мы покажем переходную стадию между подростком и взрослым. Когда персонажи проходят через нее, у них появляются идеалистические версии будущего. Но потом они сталкиваются с реальностью, и это порождает очень понятную боль». Александр Белов

Добавим, что во второй части продюсеры решили сконцентрироваться на любви, взрослении и новых вызовах главных героев. Кстати, второй сезон начали писать еще до того, как закончили снимать первый.

Смотрите также: