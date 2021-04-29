10 лет со дня свадьбы Уильяма и Кейт: как живут королевичи
Видео
Три упражнения для массажа лица, чтобы убрать мешки под глазами
Видео

Возвращение в 90-е: второй сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» покажут на ТНТ

Драма о взрослении подростков станет одним из главных событий ближайшего времени.

Возвращение в 90-е: второй сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» покажут на ТНТ
Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». Фото: канал ТНТ

На канале ТНТ в самое ближайшее время стартует второй сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» Это драма о взрослении подростков в девяностых годах, сообщает пресс-служба канала.

Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». Фото: канал ТНТ

Действия второго сезона будут развиваться в 1994 году. Именно тогда в стране появилась череда финансовых пирамид, заводы стали переходить в частные руки, в городах стали орудовать преступные группировки. В центре повествования семья Рябининых, которых продолжает лихорадить после событий прошлого лета.

Как отметил креативный продюсер сериала Александр Белов, дети повзрослели, уровень их проблематики тоже стал «старше».

«Мы покажем переходную стадию между подростком и взрослым. Когда персонажи проходят через нее, у них появляются идеалистические версии будущего. Но потом они сталкиваются с реальностью, и это порождает очень понятную боль».

Александр Белов

Добавим, что во второй части продюсеры решили сконцентрироваться на любви, взрослении и новых вызовах главных героев. Кстати, второй сезон начали писать еще до того, как закончили снимать первый.

Смотрите также:

Тэги

Александр БеловКанал ТНТНовости googleСериал "Мир! Дружба! Жвачка!"