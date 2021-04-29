Такая же худенькая: как сейчас выглядит 74-летняя Марина Неелова

Любимица миллионов зрителей постсоветского пространства Марина Неелова уже давно не снимается в кино, не любит появляться на телешоу и не ведет социальные сети.

Всю свою душу и энергию актриса вкладывает в работу в любимом театре «Современник». Однако увидеть представление в Москве с ней может далеко не каждый.

Многие до сих пор помнят ее по фильмам «Осенний марафон» или «Дамы приглашают кавалеров», где она предстает хрупкой брюнеткой с осиной талией.

Редкую возможность увидеть кинозвезду широкой публике предоставила коллега Марины Нееловой Алена Бабенко, которая поделилась в своем Instagram свежей фотографией с ней. Как оказалось, в свои 74 года артистка все так же стройна и симпатична. Она носит короткую стрижку и светлые волосы, а изящные ноги подчеркивает облегающими лосинами, примеряя их с длинным красным свитером.

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