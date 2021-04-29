Хромченко показала трендовый жакет, который идеально подчеркивает талию

Эвелина Хромченко рассказала в очередном выпуске «Модного приговора» о новом тренде в фэшн-мире — укороченных жакетах, которые еще называют кроп-жакетами или жакетами-спенсерами.

«Нынешний сезон любит демонстрировать стройную талию», — заметила Эвелина Хромченко.

Ранее немалая роль в этом была отведена кроп-топам, которые были дико популярны и, в общем-то, не потеряли своей актуальности и сейчас. Однако на смену им пришла более сложная альтернатива — кроп-жакеты.

«Для того, чтобы хвастать спенсером в этом сезоне, нужно иметь талию и бедра в порядке», — также обратила внимание ведущая.

Тем не менее, носить спенсер вовсе не запрещается полным дамам. Просто им стоит выбрать модель более длинную, чем показали на подиуме Первого канала, и не оголять живот, надевая под жакет что-то вроде топа или лонгслива.

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