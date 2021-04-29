«Любимые»: Юдашкин похвастался симпатягами-внуками в одинаковых нарядах

57-летний Валентин Юдашкин души не чает в своих внуках Аркаше и Толеньке. Мальчики живут со своими родителями, дочкой кутюрье Галиной и ее мужем Петром в Гонконге. И, увы, видятся с дедом не так часто, как хотелось бы.

Тоску по близким модельер заполняет радостью общения с ними по Интернету, также он часто делится снимками мальчиков в социальных сетях. Поклонники знаменитого дизайнера одежды с удовольствием следят за тем, как растут его наследники. Многие замечают, что они очень похожи на своего дедушку. Вот и на этот раз, как только Юдашкин разместил свежий кадр с внучатами, его блог обрушился от восторженных комментариев о сходстве родственников.

«На дедушку похожи, маленькие копии», «Хорошие внуки. На вас очень даже похожи», «Дедушкины», «Красавцы, на вас очень похожи», — написали фолловеры.

Сходство Аркадия и Анатолия подчеркивал и тот факт, что их облачили в одинаковые свитшоты с граффити и аппликацией.

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