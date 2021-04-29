«Ты – моя семья и уже часть жизни»: Ольга Бузова тепло поздравила с днем рождения пиар-агента

Певица и телеведущая Ольга Бузова в Instagram тепло поздравила с днем рождения своего пиар-агента Антона Богославского. Она поделилась задорным снимком, на котором сидит у него на спине.
Как отметила Ольга Бузова, с пиар-агентом она прошла в этой жизни огонь и воду. Ей стало легко с ним работать с первого дня сотрудничества. Они сразу стали делать творческие и невероятные вещи. Богославского исполнительница назвала лучшим пиарщиком в союзе с ней.
«Ты — намного больше. Ты — моя семья и уже часть моей жизни. И прошу тебя, береги здоровье. Нам еще мир покорять. Еще не раз меня придется тащить на себе».
Напомним, что Ольга Бузова последние несколько лет сотрудничает с Антоном Богославским. Именно он общается со СМИ, когда речь заходит о популярной телеведущей и певице.