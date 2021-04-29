«Как личность она, конечно же, имеет свой характер»: Узерли поведала, что ее объединяет с Хюррем

По словам актрисы, об этой легендарной женщине она постаралась прочитать как можно больше информации перед съемками.

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли заявила, что прочитала очень много информации о личности Хюррем султан, роль которой она с блеском сыграла. Она очень долго советовалась с режиссерами, сценаристами и даже профессором по истории об этой женщине.

«Хюррем как личность, конечно же, имеет свой характер, а я во многом абсолютно другая. Но, думаю, нас объединяет одно — помощь, которой мы хотим делиться. Хюррем сделала невероятное количество добрых дел, она занималась благотворительностью, строила храмы, помогала бедным». Мерьем Узерли

Как отметила Узерли, эта роль бросила ей вызов как личности. Актриса заметила, что сыграть такой мощный исторический персонаж было нелегко. Свои интересы на три года, что длились съемки, она поставила на второе место. Все свои силы она бросила на работу. Времени, по ее признанию, у нее больше не оставалось ни на что, сообщает портал peopletalk.ru.

Напомним, что Мерьем Узерли после роли в сериале «Великолепный век» стала невероятно популярна в России. В нашей стране у нее сегодня очень большая армия поклонников.

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