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«Может быть, что-то совершенно новое»: Узерли не исключила продолжение «Великолепного века»

Как отметила актриса, на данный момент ей ничего не известно о будущем картины.

«Может быть, что-то совершенно новое»: Узерли не исключила продолжение «Великолепного века»
Мерьем Узерли. Фото: instagram.com/meryemuzerlimeryem/

Звезда сериала «Великолепный век», турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, высказалась о будущем картины, в которой она сыграла главную роль.

«Я никогда об этом не слышала. Может быть, что-то совершенно новое, потому что в нашем сериале рассказывается о Хюррем и Сулеймане. В конце концов они оба умерли. Так что если и будет продолжение, то уже не о них».

Мерьем Узерли

Также актриса отметила, что сейчас она живет в Берлине. До этого долгие годы проживала в столице Турции, Стамбуле. Обе страны она по праву считает своим домом. Как заметила звезда, она просто обожает путешествовать. Актриса любит разные страны и культуры, сообщает портал Peopletalk.ru.

Напомним, что сериал «Великолепный век», снятый в жанре исторической драмы, основан на реальных событиях. Он рассказывает о периоде властвования турецкого султана Сулеймана Великолепного.

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