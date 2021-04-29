Мнение Хромченко: как полные женщины должны носить модный укороченный жакет, чтобы выглядеть прилично

Спенсеры в этом сезоне крайне актуальны и отказываться от них не стоит из-за фигуры.

Эвелина Хромченко на «Модном приговоре» Первого канала поведала о тренде на укороченные жакеты, их еще называют жакетами-спенсерами и кроп-жакетами.

Она заметила, что классический вариант — с открытым животом — подходит исключительно дамам с идеальной талией и бедрами. Однако корпулентным дамам отказываться от тренда тоже не стоит.

«Может ли крупная женщина носить укороченный жакет? Может, но он будет чуть длиннее, чем обычный спенсер и те актуальные модели, которые наши стилисты продемонстрировали здесь. И уж конечно, он не будет демонстрировать открытую линию талии, как в варианте с белым костюмом», — рассказала Эвелина Хромченко.

Смотрите также