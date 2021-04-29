Муж Любови Успенской прислал певице документы с требованием раздела имущества

Муж певицы Любови Успенской, предприниматель Александр Плаксин, через своих представителей прислал супруге документы с требованием раздела имущества. Об этом сообщает источник из окружения «королевы русского шансона», который не стал называть своего имени.

«По закону он имеет право на половину особняка, который оценивается в сотни миллионов рублей. Для Успенской новость о том, что супруг устроил дележку имущества, стала настоящим шоком». Близкий друг Любови Успенской

По словам источника, Любовь Успенская уже обратилась к своим адвокатам. Отдавать супругу, с которым она давно не живет, миллионы, она не хочет, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Любовь Успенская и Александр Плаксин заключили брак еще в 1987 году. Однако, как известно, они уже давно не вместе. Бизнесмен перебрался в Америку, где и живет последние годы. Кстати, именно у него жила их общая дочь Татьяна после громкой ссоры с матерью. Недавно наследница вернулась в Россию. С родительницей она помирилась.

Смотрите также: