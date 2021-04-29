«Из роддома он забирал меня без сына Тараса»: жена Голобородько – о главной трагедии в жизни

Актер Александр Голобородько в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о знакомстве со своей женой, заслуженной артисткой России Светланой Шершневой. Она со своей стороны поведала о главной трагедии в жизни. Семья потеряла первенца — сына Тараса.

«Я был провинциальным артистом, а она уже снялась в фильме «С днем рождения!». Была известной. У нее была такая шубейка розового цвета из искусственного меха. Такая прекрасная фигурка, ходила на каблучках. Я сразу всем сказал к ней не приставать. Заявил, что она будет моей женой. Уже через девять месяцев я сделал ей предложение. Вскоре она забеременела». Александр Голобородько

Его жена вспомнила, как они потеряли сына Тараса. «Я была уже на восьмом месяце беременности. Поехала к сестре в гости. И мы пошли через двор в сад. Надо было открыть тяжелые ворота. Они открывались путем подъема. Я опередила отца и рывком их подняла. Пришла домой и все. Из роддома муж забирал меня без нашего сына Тараса. Я открыла окно в роддоме и увидела, как муж сестры несет гробик. Это я запомнила на всю жизнь. Тарас родился живым. Он — копия Саши. У него были синие глаза, но он умер», — рассказала Светлана Шершнева.

Александр Голобородько — народный артист РСФСР. Со Светланой Шершневой у них есть общая дочь — телеведущая Ксения Игнатова.

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