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Скрывают лишний вес: Михалкова после советов Хромченко предстала на публике в модных клешах

Свободные модели от бедра не делают акцента на объеме ног, но подчеркивают длину.

Скрывают лишний вес: Михалкова после советов Хромченко предстала на публике в модных клешах
Юлия Михалкова. Фото: Борис Кудрявов/ "Экспресс газета"

Юлия Михалкова похвасталась в личном блоге новым образом с актуальными брюками клеш их экокожи. Она предпочла широкую модель, расширяющуюся книзу от бедра и довольно приличной длины.

Юлия Михалкова.
Юлия Михалкова. Фото: instagram.com/mihalkova/

Именно к таким брюкам Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» предлагала присмотреться полным дамам, поскольку они отлично вытягивают силуэт и делают его зрительно стройнее. Впрочем, подобные клеши хорошо смотрятся и на таких хрупких дамах, как экс-звезда «Уральских пельменей».

К слову, в модном арсенале артистки есть и другая модель актуальных брюк — из серого денима. У них расширение идет от колена. По мнению Хромченко, чем заметнее это клешение книзу, тем больше наряд подчеркивает бедра.

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брюкиМодный приговорЭвелина ХромченкоЮлия Михалкова