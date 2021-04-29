«Заяц – представитель юмористического жанра»: Валерия высказалась об участнике «Маски»

Как отметила певица, ей часто пишут поклонники с требованием «не трогать Зайца».

Певица Валерия заявила, что все участники финала шоу «Маска» — Заяц, Змея, Лама и Крокодил — очень разные персонажи. Всех их она назвала нереальными артистами. При этом звезда заметила, что сравнивать участников шоу не стоит. У самой Валерии нет любимчиков на проекте.

«Единственное, могу сказать, что Заяц — представитель юмористического жанра. Он не вокалист абсолютно точно. Но он настолько харизматичен, что за него активно голосуют зрители».

Валерия

Валерия призналась, что в социальных сетях ее буквально атакуют пользователи. Они требуют, чтобы члены жюри убрали руки прочь именно от Зайца. Сама исполнительница не знает, как все сложится в финале шоу, до которого осталось совсем немного времени, сообщает «Собеседник».

Напомним, что шоу «Маска» с большим успехом идет на канале НТВ. У проекта очень хорошие рейтинги. В первом сезоне шоу победу одержал музыкант Анатолий Цой, который выступал в костюме Льва.

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