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«Релаксация для глаз»: Подольская с мужем и сыновьями прогулялись по пирсу на Мальдивах

Звездное семейство продолжает наслаждаться отдыхом на одном из популярных курортов.

«Релаксация для глаз»: Подольская с мужем и сыновьями прогулялись по пирсу на Мальдивах
Наталья Подольская. Фото: Global look press

Наталья Подольская и Владимир Пресняков отправились в отпуск, впервые расширенным составом: теперь у них двое детей, младшему из которых, сыну Ване. недавно исполнилось полгодика. Звездные родители решили, что уже пора знакомить малыша с раем на земле, и улетели на Мальдивы.

Подольская регулярно делится с поклонниками новостями с острова. В микроблоге девушка публикует фото и видео о своем отпуске. И очередной день семейства начался с прогулки. Певица поделилась снимком, на котором позирует с сыновьями.

«В раю ничего не изменилось за последние сутки», — оставила под фото подпись звезда.

А в stories певица показала утреннюю прогулку по пирсу. Вокруг — ни души, зато взору открывается великолепный вид на океан. «Релаксация для глаз», — подметила Наталья.

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