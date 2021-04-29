«Ратмир Анастасьевич»: Тимати показал подросшего сына, который превратился в блондина

Ведущая Анастасия Решетова убеждена, что ее сын Ратмир от Тимати больше перенял ее генов, чем знаменитого отца. Об этом она высказалась в Instagram экс-возлюбленного, спровоцировав обсуждение внешности мальчика.

В личном блоге герой «Холостяка» показал подросшего наследника. Отец и сын оделись в одном стиле, облачившись в динамичные черные наряды с белым рисунком. Однако фэмели лук не убедил девушку в их схожести. В комментариях поста модель написала: «Ратмир Анастасьевич 100%». И, стоит отметить, многие фолловеры музыканта согласились с ее мнением.

«100% Анастасьевич!», «Мамина копия», «Вот это точно! И набирает обороты», «На тебя похож, но порода папина», — прокомментировали видео пользователи Сети.

Впрочем, немало оказалось и тех, кто решил, что Ратмир все-таки похож на отца, заметив в нем характерную улыбку. А вот в кого у мальчика светлые волосы, пока не очень понятно, ведь даже мама Тимати в молодости была брюнеткой.

А вы как считаете, на кого похож Ратмир Юнусов?

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