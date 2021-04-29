«Такой мы ее полюбили»: в Сети появилось фото Пугачевой с каштановой «химией», дерзким макияжем и щербинкой

Легенда отечественной эстрады Алла Пугачева в середине апреля отметила свой 72-й день рождения. Поздравить звезду собралась вся ее большая семьи и близкие друзья. Многочисленная армия фанатов тоже одарила вниманием и подарками свою любимицу. Весь двор в замке Галкина и Пугачевой был усыпан цветами.

Кроме того, в Сети появилось большое количество архивных снимков Примадонны из прошлого века. 17-летняя Алла, 30-летняя, а также уже ставшая настоящим кумиром звезда сцены смотрит с фотографий на поклонников, и те едва узнают ее.

На очередном фото Алла Борисовна позирует с «химией» на густых каштановых волосах, темно-коричневыми тенями на веках и широкой улыбкой, обнажающей зубы, которыми наградила звезду природа: небольшими, потемневшими, со щербинкой. И многим такая Алла, как оказалось, запала в душу и навсегда осталась в памяти.

«Помним и любим такую Аллу!», «Любимая Алла Пугачева, вот такой мы ее полюбили», «Какие классные волосы у Аллы, прелесть!», «Шикарная!», «Всегда прекрасна и всеми любимая Алла!», «Здоровый наглый образ», «Не узнать!», «И щербатая, но самая любимая!», «Сейчас Алла красивее», «Кошмар… зачем такое фото ставить», — пишут в комментариях люди.

Сейчас Примадонна обладает ослепительной, как говорят, голливудской улыбкой, а от щербинки не осталось и следа.

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