Кожаная куртка и берет: Хромченко рассказала, как одеться сексуально в парижском стиле

Тонкую грань между сексуальностью и вульгарностью очень грамотно умеют держать француженки. Один из вариантов такого притягательного парижского образа представили на шоу «Модный приговор» Первого канала.
Гостью программы «народный стилист» облачила в летящее платье из шифона с глубоким декольте и разновеликим подолом, поверх которого была накинута кожаная куртка-рубаха с бахромой на спине и акцентным поясом на талии. В качестве аксессуаров к аутфиту были подобраны: берет из искусственной кожи, темные очки и ботильоны с анималистичным принтом.
«Этот стиль, состоящий из беретки, произведенной из экокожи, летящей юбки, глубокого декольте, был изобретен в Париже в 30-е годы. Так одевались роковые женщины, которые жили в северной части города рядом со знаменитым кабаре «Красная мельница», — высказался Александр Васильев.
Эвелина Хромченко заметила, что в настоящее время показанный образ хоть и имеет по-прежнему оттенок сексуальности, считается приличным.
«Сегодня подобного типа комплект и его громкость вполне приемлемы в обществе», — прокомментировала стилист.