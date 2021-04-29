Кожаная куртка и берет: Хромченко рассказала, как одеться сексуально в парижском стиле

Представленный на Первом канале комплект обладает притягательным свойством, но не вульгарностью.

Тонкую грань между сексуальностью и вульгарностью очень грамотно умеют держать француженки. Один из вариантов такого притягательного парижского образа представили на шоу «Модный приговор» Первого канала.

больше по теме В актуальном оттенке: Нюша облачила дочку в мандариновое платье с рюшами и принтом О моде на этот цвет ранее рассказывал Александр Васильев.

Гостью программы «народный стилист» облачила в летящее платье из шифона с глубоким декольте и разновеликим подолом, поверх которого была накинута кожаная куртка-рубаха с бахромой на спине и акцентным поясом на талии. В качестве аксессуаров к аутфиту были подобраны: берет из искусственной кожи, темные очки и ботильоны с анималистичным принтом.

«Этот стиль, состоящий из беретки, произведенной из экокожи, летящей юбки, глубокого декольте, был изобретен в Париже в 30-е годы. Так одевались роковые женщины, которые жили в северной части города рядом со знаменитым кабаре «Красная мельница», — высказался Александр Васильев.

Эвелина Хромченко заметила, что в настоящее время показанный образ хоть и имеет по-прежнему оттенок сексуальности, считается приличным.

«Сегодня подобного типа комплект и его громкость вполне приемлемы в обществе», — прокомментировала стилист.

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