«Хочу запомнить таким, каким знала»: Кудрявцева рассказала, почему не пришла на похороны Колтового

Вместе с коллегой они вели программу «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Телеведущая Лера Кудрявцева в интервью Сурену Каграманову для YouTube-шоу «Лучше – правду» объяснила, почему не пришла на похороны своего друга и коллеги по программе «Звезды сошлись» на канале НТВ Александра Колтового.

«Эта тема, на которую я даже никогда ни с кем не разговаривала, честно говоря. Мне позвонили журналисты и сказали, что Саша Колтовой разбился. Я не была на его похоронах. Я хочу его запомнить таким, каким знала».

Лера Кудрявцева

Также Лера Кудрявцева раскрыла некоторые детали личной жизни. К примеру, она считает, что все мужчины изменяют своим вторым половинкам. Поэтому для нее куда важнее духовная близость с любимым человеком, чем физическая.

Напомним, что Александр Колтовой, который чуть ли не с детства увлекался пилотированием, разбился на легкомоторном самолете в Подмосковье. Его воздушная машина оказалась неисправна. На момент смерти ему был всего 41 год.

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