В актуальном оттенке: Нюша облачила дочку в мандариновое платье с рюшами и принтом

О моде на этот цвет ранее рассказывал Александр Васильев.

Певица Нюша рассказала, что ее двухлетняя дочь Симба уже стала изучать английский язык. Она призналась, что пока уроки идут не очень активно, в простой игровой форме при помощи приложения для смартфона. И даже показала в личном блоге, как это происходит.

больше по теме Клава Кока отметилась в супермодной рубахе, рисунок которой рекомендовала Эвелина Хромченко Ранее ведущая Первого канала назвала несколько актуальных принтов сезона.

На обнародованном видео в Instagram наследница артистки запечатлена в домашней обстановке в платье сочного оттенка мандарина, наряд украшен актуальными рюшами и разноцветным принтом.

Отметим, что наряд девочки не только яркий, но и трендовый. Об этом рассказывал Александр Васильев на шоу «Модный приговор».

«Цвет дает витаминное настроение, хорошую эмоцию», — комментировал этот тон историк моды.

Эвелина Хромченко также замечала, что цвет мандарина уже никогда не выйдет из моды, он постоянно присутствует на подиумах в моделях одежды.

Смотрите также