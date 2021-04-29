«Добро пожаловать домой!»: Бородина похвасталась номером в отеле и видом из окна

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина с мужем, дочками и пасынком улетела в отпуск. На этот раз девушка отдала предпочтение Дубаю. И для своих подписчиков в микроблоге девушка рассказала и показала, как выглядит ее номер в гостинице, и самое главное, какой вид открывается с балкона.

«Красота! Я скорей вид смотреть, — показала номер Ксения. — Ну что, добро пожаловать практически домой!»

Телеведущая сняла интерьер номера и вид с балкона, который открывается звездной гостье и ее семье. Панорама Персидского залива и визитная карточка Дубая, отель Burj Al Arab, оказались перед Ксенией как на ладони.

Но на этом рум-тур от Бородиной не закончился. После обустройства и прогулки теледива показала ночной вид из номера — светящийся «парус».

«А из нашего окна площадь Красная видна», — пошутила девушка.

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