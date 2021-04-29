Клава Кока отметилась в супермодной рубахе, рисунок которой рекомендовала Эвелина Хромченко

Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» рассказала о самых трендовых принтах на одежде. Она заметила, что сейчас по-прежнему популярен «горох», актуальны цветочные рисунки в духе жостовского подноса, «восточные огурцы», «тай дай» и пэчворк.

Последний принт оказался на рубахе Клавы Коки, которая в последнее время отличается яркими модными нарядами. Певица примерила рубаху, состоящую словно из разных лоскутов ткани в клетку. Ее звезда украсила ремнем на талии. А в комплект блондинка подобрала джинсы «бананы» и ботинки, имитирующие сандалии с носками.

На видео, которое Клава обнародовала в stories Instagram, она показала, как делает стильные аксессуары из обычных цветных скрепок, соединяя их между собой в виде цепи. Артистка собрала браслеты и чокер, а также предложила сделать таким же способом серьги.

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