С кошачьей грацией: Бузова в кожаном кроп-топе и мини-юбке позировала в гостиничном номере

Ольга Бузова покинула стан телеведущих на «Доме-2» после его перезапуска и погрузилась с головой в собственные проекты – съемки, мероприятия, концерты. Встреч с поклонниками звезда старается организовать как можно больше, чтобы компенсировать дефицит общения, который возник в прошлом году. И потому очень много путешествует по стране.

На сей раз певица отправилась в родной Санкт-Петербург. Здесь она решила остановиться в гостинице и была приятно удивлена, когда обнаружила, что ее с нетерпением ждали. Когда девушка вошла в номер, она увидела усыпанный лепестками роз пол и кровать в спальне. На радостях красотка решила запечатлеть этот момент.

Бузова с кошачьей грацией прошлась из прихожей в спальню, позируя на камеру в кожаном кроп-топе и мини-юбке. При этом звезда наслаждалась не только атмосферой, но и самой собой — молодой, стильной, красивой и стройной.

Кстати, теплый прием Бузовой часто устраивают не только столичные отели, но и провинциальные гостиницы. Недавно певица гастролировала в Барнауле, где ей подарили настоящее фейерверк-шоу.

Смотрите также