Какие детали гардероба моментально омолаживают образ, рассказала Хромченко

Нужно всего лишь добавить в стиль легкости.

«Модный приговор» продемонстрировал зрителям, как при помощи одежды быстро создать эффект молодости, сбросив визуально сразу несколько лет. Аутфит публике представила «народный стилист» Милана, которая преображала 37-летнюю Татьяну, маму шестерых детей.

Участница проекта вышла на подиум Первого канала в комплекте цвета крем-брюле. Эвелина Хромченко, считает, что все «съедобные» тона – прекрасный вариант для женщин, они сразу задают приятный тон и производят позитивное впечатление. Дама была облачена в стиль «Лолита», который складывался из таких вещей, как струящаяся юбка из фатина, вязаный жилет, подпоясанный ремешком, шляпка и туфли с высокой подошвой и шнуровкой.

Хромченко уверена, светлая обувь всегда омолаживает образ. Кроме того, Александр Васильев заметил, что пышный фасон юбки тоже сыграл свою роль добавив аутфиту легкости, а вместе с ней и оттенка юности.

«Юбочка, сделанная из тюля, которую в России называют фатином, эта шляпка, очки, — все достаточно женственно, очень кокетливо», — заметил историк моды.

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