Крохотные пяточки: Подольская показала, как защищает шестимесячного малыша от солнца

Певица Наталья Подольская счастлива в браке с музыкантом Владимиром Пресняковым уже много лет. Они воспитывают двоих детей, младшему из которых, Ивану, недавно исполнилось шесть месяцев. В конце апреля звездное семейство оправилось в отпуск на Мальдивы, впервые таким расширенным составом.

И хотя певица не раз подчеркивала, что быть дважды мамой уже привыкла, перед первым полетом все-таки столкнулась со сложностями.

«В этот раз я собиралась в отпуск три дня и три ночи. Собрать двоих детей и мужа оказалось не так просто», — призналась звезда.

Малыша Ванечку Подольская всюду старается брать с собой. Он уже искупался в океане, поплавал в бассейне и попринимал солнечные ванны. Мама старается оберегать его нежную кожу, поэтому стабильно надевает крохе панамку, наносит солнцезащитные средства, укрывает полотенцем. И показала, как это происходит, разместив совместное с сынишкой фото, на котором он лежит на животике и увлечен игрушками.

«Отдых семьей — что может быть лучше! Отличного вам отдыха, наслаждайтесь, веселитесь!!! Вы замечательные!!!», «Сладкие пяточки», «У малыша пяточки загорели!!!», «Ох, уж эти пяточки», «Вы уже на животике? сладкие пяточки!», «Клевая фотка! балдежник на отдыхе», — откликнулись под снимком поклонники.

Смотрите также