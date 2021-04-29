«Привлекает внимание»: Дубцова облачилась в белое перьевое пальто с розовыми туфлями

В этом сезоне разнообразные оттенки розового в трендах, об этом сообщила Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор». Ирина Дубцова поспешила поддержать это фэшн-направление, купив сразу несколько вещий актуального оттенка.

В ее арсенале оказалось уютное пальто-халат для повседневной носки, которое она любит сочетать с такими же расслабленными вещами. Однако оттенок верхней одежды в любом случает создает яркий акцент.

Для выхода в свет артистка приобрела утонченные туфельки лодочки на шпильке и топ без бретелей. Их звезда сочетала с роскошным перьевым пальто белоснежного цвета и подчеркивающими стройность ног брюками в тон.

«Классный и яркий образ. Интересный стилистический прием подбора обуви под топ. Это гораздо интереснее смотрится, нежели примелькавшийся глазу подбор под сумочку. Образ светлый и такой яркий розовый здесь смотрится не очень хорошо, но я уверена, что в живую он был не настолько насыщений, а более нюдовый. Скорее всего, большую роль сыграли софиты и вспышки фотокамер. Отличный образ для официальных мероприятий, Ирина привлекает внимание. И все подобрано правильно», — прокомментировала специально для Teleprogramma.pro лук певицы стилист-имиджмейкер Анжелика Галустян.

Справка Teleprogramma.pro

Анжелика Галустян — стилист-имиджмейкер, фэшн-стилист. Закончила специализированный курс у Карины Шерер, прошла повышение квалификации у Маргариты Мурадовой.

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