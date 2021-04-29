Подводная Одиссея: Рудковская в монокини Chanel запечатлелась на снорклинге

Продюсер, светская львица Яна Рудковская продолжает наслаждаться долгожданным отпуском на Мальдивах. Бизнес-леди давно не была на отдыхе – сначала пандемия, затем пополнение в семье сильно повлияли на график звезды.

Но этой весной блондинка все-таки смогла позволить себе отдых. И вместе с мужем Евгением Плющенко и сыном Сашей уже неделю нежится под ласковым солнышком одного из райских уголков планеты.

В отпуске Рудковская очень полюбила снорклинг. Сын разделил с ней это увлечение, и они с удовольствием погружаются в воду, чтобы понаблюдать за флорой и фауной океана. И в момент очередной экскурсии она попала в объектив сына плывущей вместе с черепахой в одном направлении.

«Мальдивский подводный мир», — подписала снимок Рудковская.

Для погружений Рудковская предпочитает слитные купальники, поскольку их спортивный фасон и отсутствие лишних деталей придаю комфорт движениям под водой. И на этот раз на Яне красовалось монокини Chanel.

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