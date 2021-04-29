К 17-летию – с новыми рейтингами: что случилось с просмотрами «Дома-2» после перезапуска

Телепроект «Дом-2», где одинокие сердца ищут друг друга, закрылся в декабре прошлого года, чтобы перезапуститься на новом канале. Поклонники проекта гадали, на каком же и когда, наконец, увидят новые выпуски, хейтеры – ликовали и надеялись, что реалити не вернется в эфир.

Но весной состоялся перезапуск шоу на «Ю». И спустя две недели, что идет новый «Дом-2» со старыми участниками, уже известны его рейтинги.

В эфире «Ю» телестройка любви выходит несколько раз в день. Сайт «Комсомольская правда» приводит данные исследования Mediascope. По аналитике компании, вечером 20 апреля «Дом-2» посмотрели 2,1% жителей страны, которые включили телевизор. Речь идет о зрителях 18 – 54 лет.

У дневного эфира 21 апреля доля смотрения уже составила 2,4%. и оказалось, что рейтинги «Дома-2» на «Ю» выше среднесуточной доли канала, пишет «КП». Получается, что «Ю» выиграл от перезапуска реалити у себя, поскольку шоу переехало со своей телеаудиторией, которая до этого не смотрела канал.

Кстати, в мае «Дом-2» отметит свой 17-й день рождения. Правда, уже без Ольги Бузовой, которая за эти годы стала настоящим символом телестройки – сначала в статусе героини, а последние годы – его ведущей. Но после перезапуска шоу поющая теледива ушла с проекта.

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