Три упражнения для массажа лица, чтобы убрать мешки под глазами
Видео
«Будто нарвала страусиных перьев для платья»: Рогов выбрал самые яркие наряды церемонии «Оскар-2021»
Видео

«Девочки встретились»: Лорак в блузе с оригинальной драпировкой и черных брюках позировала на вечеринке

Певица стала лауреатом очередной награды за свое творчество.

«Девочки встретились»: Лорак в блузе с оригинальной драпировкой и черных брюках позировала на вечеринке
Ани Лорак. Фото: Global look press

С наступлением весны светская жизнь забурлила с новой силой. В Москве продолжается череда торжеств и церемоний вручения различных премий в области шоу-бизнеса, творчества и музыки. Накануне в одном из столичных ресторанов состоялось награждение лауреатов премии Best Style Awards 2021.

В числе победителей премии – певица Ани Лорак. Звезда получила награду как лучшая певица. Она появилась на церемонии в белой блузе с оригинальной драпировкой, подчеркнувшей ее стройную талию, и черных брюках. Она позировала в компании других награжденных.

«Девочки встретились, поболтали, получили свои награды», — подписала снимок звезда.

Среди лауреатов церемонии – певица Манижа, которая будет представлять нашу страну на Евровидении в Роттердаме в мае. Девушке подарили щенка на вечеринке, и она с нескрываемым удовольствием фотографировалась с новым питомцем, не выпуская его из своих объятий практически весь оставшийся вечер.

Сморите также

 

Тэги

Ани ЛоракАни Лорак новостиАни Лорак фотоЗвездный стильЛоракНовости google