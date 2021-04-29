«Девочки встретились»: Лорак в блузе с оригинальной драпировкой и черных брюках позировала на вечеринке

С наступлением весны светская жизнь забурлила с новой силой. В Москве продолжается череда торжеств и церемоний вручения различных премий в области шоу-бизнеса, творчества и музыки. Накануне в одном из столичных ресторанов состоялось награждение лауреатов премии Best Style Awards 2021.

В числе победителей премии – певица Ани Лорак. Звезда получила награду как лучшая певица. Она появилась на церемонии в белой блузе с оригинальной драпировкой, подчеркнувшей ее стройную талию, и черных брюках. Она позировала в компании других награжденных.

«Девочки встретились, поболтали, получили свои награды», — подписала снимок звезда.

Среди лауреатов церемонии – певица Манижа, которая будет представлять нашу страну на Евровидении в Роттердаме в мае. Девушке подарили щенка на вечеринке, и она с нескрываемым удовольствием фотографировалась с новым питомцем, не выпуская его из своих объятий практически весь оставшийся вечер.

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