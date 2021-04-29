«Какая завлекалочка!»: Бузова вслед за Бородиной похвасталась новым маникюром

В отличие от экс-коллеги, певица сделала романтичный дизайн.

На днях ведущая «Дома-2» Ксеня Бородина похвасталась своим новым маникюром. Правда, кроме свежего покрытия, он ничем не отличался от предыдущего – девушка долго выбирала цвет лака, но в итоге повторила зеленый, как в предыдущий раз. Она, к слову, уже давно облюбовала этот оттенок и регулярно выгуливает наряды из трендовой в этом сезоне палитры.

больше по теме Тренд сезона: Бородина похвасталась маникюром в модном оттенке весны Телеведущая влюбилась в этот тон уже давно.

Вслед за Бородиной на маникюр отправилась ее экс-коллега, поющая телеведущая Ольга Бузова. И тоже не без удовольствия и хвастовства показала результат.

В отличие от Бородиной, Бузова решила добавить романтичного флера в свой образ и отдала предпочтение розовому нюду с сердечками в качестве дизайна.

«Классно маникюр смотрится вообще! Какая завлекалочка!», — поиграла на камеру ногтями певица.

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