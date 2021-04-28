Позировали в обнимку: Гарик Харламов запечатлелся на премьере фильма с высокой блондинкой

Юморист поддержал премьеру комедии «Прабабушка легкого поведения. Начало» с Александром Реввой. На красной дорожке он был не один.

Гарик Харламов в прошлом году развелся с Кристиной Асмус. Они прожили семь лет. Актриса решила расстаться с мужем, но осталась с ним в дружеских отношениях. Девушка даже посещает премьеры фильмов с его участием и дарит подарки на праздники. А вот сам юморист шутит на тему личной жизни в шоу Comedy Club. Обычно он редко появляется на публике, но 28 апреля актер посетил премьеру фильма «Прабабушка легкого поведения. Начало» с Александром Реввой.

Харламов пришел поддержать своих друзей, так как в комедии снялся не только Ревва, но и Михаил Галустян. Однако на красной дорожке юморист неожиданно стал позировать с высокой блондинкой. Он даже приобнял стройную девушку. Однако оказалось, что это певица, телеведущая и «Мисс World Беларусь – 2014» Таша Белая. Когда она появилась на мероприятии, то получила комплимент даже от Эмина Агаларова — завидного холостяка.

По всей видимости, Гарик только на премьере фильма познакомился с Ташей. Но многие удивились, что он проявил к ней внимание, так как его редко можно увидеть рядом с девушками на публике. После фотосессии он стал общаться с Галустяном и Реввой, а также сделал фото с Тимуром Батрутдиновым. К слову, главный герой вечера рассказал, кому посвятил фильм.

«Я посвящаю свой фильм бабушке. Бабушка это наш второй родитель. К слову, и псевдоним Пирожков появился благодаря бабушке и ее пирожкам», — отметил актер в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro.

Добавим, что также посетили показ комедии: Глюкоза, Филипп Киркоров, Наталья Бардо, Валерия с Иосифом Пригожиным, Светлана Лобода, Клава Кока и другие известные персоны.

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