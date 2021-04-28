Так еще стройнее: Валерия в джинсах-дудочках и приталенном жакете вышла в свет с дочкой Пригожина

Валерия привыкла вести насыщенный образ жизни. Она не только дает концерты, но и снимается в шоу «Маска» в качестве члена жюри. Певица неразлучная с мужем Иосифом Пригожиным. Этой весной в их жизни произошло много событий. Накануне они отпраздновали день рождения мамы артистки Галины Николаевны и увиделись с внучкой Селин. При этом пара почти каждый вечер оказывает на светских раутах.

28 апреля в Москве состоялась премьера фильма «Прабабушка легкого поведения. Начало». На красной дорожке позировал Александр Ревва, сыгравший в комедии главную роль, а также режиссер Марюс Вайсберг с возлюбленной Натальей Бардо. Не пропустила мероприятия и Глюкоза, которая тоже снялась в фильме. А так как Валерия сидит вместе с Реввой в жюри «Маски», то не могла его не поддержать.

Для такого мероприятия певица выбрала джинсы-дудочки и приталенный жакет цвета индиго. Наряд вытянул ее силуэт, сделав визуально стройнее. В руках она держала желтую сумку Воttega Veneta. Такими сумками уже обзавелись Ксения Бородина и Наталья Рудова. Рядом с Валерией был ее муж, который предпочел надеть костюм. Он пришел еще и со своей дочкой Лизой, которую сопровождала его бывшая жена Лейла Фаттахова. Как известно, они поддерживают дружеские отношения.

Однако на красной дорожке они не позировали вместе, а вот в зале сели в одном ряду. Валерия даже запечатлелась на камеру с Лизой и Лейлой. Наследница Пригожина облачилась в твидовый костюм. 24-летняя девушка обладает стройной фигурой, которую решила подчеркнуть.

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