В молодежном стиле: Климова в клетчатой мини-юбке и ботфортах вышла на красную дорожку

Актриса посетила премьеру фильма «Прабабушка легкого поведения. Начало». Она пришла без детей, но с подругой.

Екатерина Климова является на только знаменитой актрисой, но и многодетной мамой. За плечами девушки несколько браков. Она воспитывает дочку Изабелла от Гелы Месхи, сыновей Матвея и Корня от Игоря Петренко. Также от первого мужа у нее есть взрослая дочка Елизавета. Обычно артистка большую часть времени посвящает семье. Однако этой весной ей приходится регулярно посещать светские рауты.

Так на днях Климова посетила открытие Московского международного кинофестиваля. А теперь она пришла на премьеру комедии «Прабабушка легкого поведения. Начало», в которой главные роли сыграли Александр Ревва и Глюкоза. На красной дорожке актриса появилась в клетчатой мини-юбке желтого цвета, черном свитере и косухе. Образ дополнили ботфорты и клатч в тон. Екатерина была без детей, но с подругой — стилистом Машей.

«Последний раз была с детьми в кино на мультфильме „Душа“. Я стараюсь проводить с ними больше времени», — отметила актриса в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro.

К слову, актриса оделась в молодежном стиле. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Поклонники не перестают восхищаться тем, как выглядит многодетная мама.

Также на премьере появились: Филипп Киркоров, Клава Кока, Глюкоза, Александр Ревва с женой Анжеликой, Марюс Вайсберг с Натальей Бардо, Мария Погребняк, Валерия и Иосиф Пригожин, а также другие известные персоны.

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