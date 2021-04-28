Клава Кока в спортивных брюках с лампасами и кожаном лифе поверх топа предстала на публике

Клава Кока является одной из молодых и успешных певиц. После дуэта с Нилетто девушка стала еще больше популярна. Их песня «Краш» стала настоящим хитом. А так как девушка любит ярко одеваться, делать необычный макияж и снимать ролики для «ТикТока», она успела стать кумиром молодежи. Недавно она с семьей отдохнула на Мальдивах, а теперь вернулась в Москву. Артистка сразу отправилась на премьеру фильма «Прабабушка легкого поведения. Начало».

Так как Клава любит выделяться, она выбрала необычный наряд. На красной дорожке девушка появилась в спортивном костюме с лампасами. А вот поверх черного топа она надела кожаный лиф из ремней. Макияж у нее тоже был необычный. Под глазами у певицы мерцали стразы. А вот красить волосы в яркие цвета она не стала.

«У меня есть мечта сыграть в кино. Хотела бы сыграть в чем-то романтичном, легком, позитивном. Играть злюку было бы тяжело. Готова сыграть героиню близкую мне», — поделилась Кока с корреспондентом портала Teleprogramma.pro.

Также на премьеру пришел Александр Ревва, который играет главную роль в фильме, как и в других частях комедии. Его сопровождала жена Анжелика. Появилась в кинотеатре и Глюкоза, которая тоже снялась в киноленте. А вот она предстала в одиночестве. Ее муж Александр Чистяков не частый гость светских мероприятий.

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