«Первая встреча»: Валерия познакомила свою 83-летнюю маму с маленькой правнучкой

Певица устроила застолье для родительницы, на котором появился ее сын Арсений Шульгин с женой и дочкой.

Валерия гордится не только свои творчеством, но и большой семьей. Она вырастила дочку Анну и сыновей: Артемия и Арсения. Последний в прошлом году женился на своей избраннице Лиане, а уже в новогоднюю ночь у пары родилась дочку Селин. Певица сначала с трудом принимала статус бабушки, так как выглядит очень молодо в 53 года, но ей очень нравится нянчиться с внучкой.

А на днях Валерия и Иосиф Пригожин устроили застолье. Певица отметила в семейном кругу день рождения своей мамы Галины Перфиловой. На празднике артистка появилась в узких джинсах и синей блузке с пышными рукавами. Она сидела рядом с именинницей, которая тоже принарядилась и даже накрасилась. Поздравить ее пришли Анна Шульгина и Арсений с женой и маленькой дочкой. В конце вечера Галина Николаевна познакомилась с правнучкой.

Малышка Селин была облачена в белый комбинезон с рюшами. Ее держала на руках бабушка, мама Лианы.

«Очень разумная», — заверила женщина.

«Руками нос почесала», — заметила именинница.

«За всеми наблюдает», — пояснила мама Лианы.

«Я хорошо губы накрасила?» — шутливо спросила у крохи Галина Николаевна.

«Ты мое чудо!» — умилилась Валерия.

«Она и на тебя похожа», — сказал певице мама.

«Первая встреча прабабушки с Селин. Кажется, это был самый лучший подарок ко дню ее рождения», — написала в соцсети звезда.

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