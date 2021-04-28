С коляской под рукой: Джанабаева в розовом пуховике и джинсах скинни вышла на прогулку с Меладзе

Супруги поделились кадрами с одной из первых прогулок с дочкой, которая родилась этой весной.

Валерий Меладзе — один из самых обаятельных артистов. За его плечами длительный брак с Ириной Меладзе, которая подарила ему троих дочерей. Однако он оставил супругу и женился на бывшей солистке группы «ВИА Гра» Альбине Джанабаевой. Тогда у них уже подрастал сын Константин. А в 2014 году у пары родился еще один сын Лука. Для многих стало неожиданностью, когда певица вновь объявила о беременности.

В 55 лет Меладзе снова стал папой. 12 апреля в одной из столичных клиник у Альбины родилась дочка. Имя девочки они пока хранят в тайне. Уже спустя пару недель супруги решили похвастаться тем, что теперь их прогулки более насыщенные. Они запечатлелись на природе с белоснежной коляской, в которой спала их дочка. Джанабаева облачилась в черные джинсы скинни и розовый пуховик. Валерий тоже предпочел теплый наряд со стеганым пуховиком. Они пили кофе, наслаждаясь вечером.

«Несмотря на пасмурный день, на душе у нас светло и солнечно. Навыки управления коляской вернулись быстро», — признался артист. «Наши первые прогулки на уютном личном транспорте. У руля Валерий», — отметила Альбина.

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