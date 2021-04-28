«У папы на работе»: Эмин привел двухлетнюю дочку в белоснежной куртке и розовой шапке в офис

Эмин Агаларов в прошлом году снова стал завидным холостяком. Он неожиданно расстался с Аленой Гавриловой, хоть они и прожили вместе меньше двух лет. Раскрывать причины такого решения артист не стал. Примечательно, что он купил девушке дом в другом районе, где Алена теперь живет с двухлетней дочкой Афиной. Бизнесмен старается время от времени навещать наследницу и даже брать ее с собой в поездки.

В последнее время Эмин был занят на работе. Он не скрывал, что порой очень хочет быть с родными, но ему нужно организовывать фестиваль «Жара», а также заниматься бизнес-проектами. Не так давно артист повидался с детьми от первого брака с Лейлой Фаттаховой. А 28 апреля Агаларов целый день провел с малышкой Афиной. Он взял ее с собой в офис. Певец запечатлел кроху, которая стояла прямо на его столе. Она была облачена в белую куртку-дутик, розовую шапку с помпоном, джоггеры и белые ботинки.

«Первый раз у папы на работе», — похвастался бизнесмен.

Поклонники восхитились подросшей девочкой. «На столе в обуви. Извини, первая реакция, как женщины», «Самое лучшее развлечение, что может быть у ребенка», «Принцесса Афиночка уже на работу ходить. Эмин замену готовишь себя, да?!», «Уже настоящий босс», «Такая модница», — прокомментировали пост подписчики.

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