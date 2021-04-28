Потерял более миллиона рублей: Плющенко уже два года не может заработать на ледовых постановках

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко два года подряд не может заработать на проведении своих ледовых шоу. Его компания «Планета Плюс», которой он владеет вместе с женой Яной Рудковской и продюсером Евгением Финкельштейном, потеряла за 2019 и 2020 год миллион 156 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные базы юридических лиц Rusprofile.ru.

Любопытно, что убытки в 2019 году даже превысили минусы 2020-го, когда ледовые шоу повсюду отменяли из-за пандемии. Чем это вызвано — остается только гадать.

А вот школа фигурного катания «Ангелы Плющенко» принесла фигуристу хорошую выручку за 2020 год. Сумма прибыли составила 16 миллионов рублей, сообщает «Собеседник».

Напомним, что в последние годы Евгений Плющенко ставил шоу «Лебединое озеро». В его команде выступает олимпийская чемпионка Сочи в женском одиночном катании Аделина Сотникова, которая свою профессиональную карьеру уже завершила.

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