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Потерял более миллиона рублей: Плющенко уже два года не может заработать на ледовых постановках

Компания олимпийского чемпиона работает в минус.

Потерял более миллиона рублей: Плющенко уже два года не может заработать на ледовых постановках
Евгений Плющенко. Фото: Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко два года подряд не может заработать на проведении своих ледовых шоу. Его компания «Планета Плюс», которой он владеет вместе с женой Яной Рудковской и продюсером Евгением Финкельштейном, потеряла за 2019 и 2020 год миллион 156 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные базы юридических лиц Rusprofile.ru.

Евгений Плющенко
Евгений Плющенко. Фото: Globallookpress.com

Любопытно, что убытки в 2019 году даже превысили минусы 2020-го, когда ледовые шоу повсюду отменяли из-за пандемии. Чем это вызвано — остается только гадать.

А вот школа фигурного катания «Ангелы Плющенко» принесла фигуристу хорошую выручку за 2020 год. Сумма прибыли составила 16 миллионов рублей, сообщает «Собеседник».

Напомним, что в последние годы Евгений Плющенко ставил шоу «Лебединое озеро». В его команде выступает олимпийская чемпионка Сочи в женском одиночном катании Аделина Сотникова, которая свою профессиональную карьеру уже завершила.

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