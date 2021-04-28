Ботинки Prada, жакет Saint Laurent на голое тело: Бузова похвасталась трендовыми нарядами из ЦУМа

Ольга Бузова не скрывает, что много зарабатывает. За последние несколько лет она стала одной из самых известных персон в стране. Девушка ведет передачи, поет на сцене и занимается собственным бизнесом. Она любит появляться на публике в модных нарядах. В последнее время на красных дорожках артистка появляется в белых вечерних платьях. Она привлекает к себе внимание, куда бы ни пришла.

А так как в самом разгаре весна и приближаются майские праздники, Ольга решила пополнить свой гардероб. Она накануне отправилась в ЦУМ, там девушка устроила настоящий показ мод. Для нее менеджер собрал наряды из последних коллекций, а также сумки и обувь. Первым делом телеведущая увидела кеды на толстой подошве за 75 тысяч рублей и белоснежные ботинки Prada за 105 тысяч рублей. Такая пара уже есть у Ани Лорак и Ксении Бородиной.

«Ну что, я приехала в ЦУМ. Новый VIP открылся, самый большой. Вот мне уже мой персональный менеджер подготовил вещички. Попросила кежуал. Просто муки выбора! Я хочу все, но хотеть не вредно, как говорится. Вот эти очень крутые. Главное, что по размеру. И вот эти я хотела. Наконец-то мой размер пришел! Начинаем мерить», — высказалась звезда.

Бузова рассматривала сразу десяток сумок Bottega Veneta, но предпочла желтую. Также она примерила жакет Balmai неонового розового цвета. Другой образ состоял из короткой юбки и футболки без рукавов цвета «Барби».

«Начинаем муки выбора. Зеленую или желтую? Вот эта 100%, хотя я шла за зеленой. Эта мне больше идет. А теперь удлиненный пиджак от Balmain. Очень круто смотрится, очень крутой цвет! Я думаю, надену его пару раз. Жалко брать такие вещи дорогие. Слишком яркий он. Но смотрится круто! Под джинсы с лосинами можно летом носить. Кайф! Новая коллекция. И это тоже Balmain. Такая юбочка с завышенной талией и футболочка. Под трек «Розовые очки» — идеально, но это база. Юбку, наверное, я надену несколько раз», — поделилась Ольга.

Напоследок девушка облачилась в кожаный пиджак Yves Saint Laurent. Он очень ей понравился. И брюки клеш, которые она соединила с водолазкой в тон. Образ подчеркнул ее стройную фигуру. А завершающим образом стал белый жакет оверсайз и черные ботинки Prada на тракторной подошве.

«Ну это просто мечта! Кожаный пиджак Yves Saint Laurent. Почему мне так идут дорогие вещи? Laurent, что ты делаешь со мной? Это просто бомба! Черные брюки и водолазка. А можно ограбить ЦУМ? Это законно?» — посетовала звезда «Да, я модная, конечно. Все-таки я возьму себе такие черные, они должны быть у меня. И пиджак крутой, и фигурка классная, и хороший человек», — отметила она.

Смотрите также: