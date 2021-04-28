Удар по кошельку: Илья Авербух ушел в минус на ледовых шоу за 2020 год на 2,5 миллиона рублей

Хореограф Илья Авербух, который владеет двумя компаниями, занимающимися постановками спортивно-развлекательных мероприятий, — «ММГ Скейтинг» и продюсерская компания «Илья Авербух»,— ушел в минус за 2020 год на 2,5 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные базы юридических лиц Rusprofile.ru.

Интересно, что первая компания Авербуха за 2020 год заработала 1,8 миллиона рублей, а вот вторая сработала в минус на 4,3 миллиона рублей. Отсюда и общий убыток.

Правда, все объясняется довольно просто. В Москве перед Новым годом действовали очень строгие ковидные ограничения. Авербух был вынужден отказаться от проведения своих ледовых шоу в самый пик заработков — перед праздниками и во время них, сообщает «Собеседник».

Отметим, что за последние годы Илья Авербух поставил такие ледовые спектакли, как «Чемпионы» и «Волшебник страны ОЗ». Прибыль за 2019 год, к примеру, равнялась 9,7 миллиона рублей, но сейчас из-за пандемии о таких доходах, конечно, можно надолго забыть.

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