«Всех, кто занимается не своим делом»: Дибров призвал выгнать половину сотрудников с телевидения

Как отметил телеведущий, те, кто любит работать, наоборот, получили бы от него карт-бланш.

Телеведущий Дмитрий Дибров призвал провести «чистку рядов» на телевидении. По его мнению, часть людей там просто некомпетентны и должны сменить работу.

«Выгнал бы половину. То есть всех, кто занимается не своим делом. Но это только звучит так репрессивно. Те, кто умеет и любит свою работу, получили бы полный карт-бланш».

Дмитрий Дибров

Как отметил Дмитрий Дибров, он прекрасно знает, какой прекрасный режиссер Андрей Болтенко. Также он призвал не сомневаться в режиссерской одаренности Константина Эрнста, с работами которого он прекрасно знаком. Некоторым коллегам он дал бы развернуться по полной программе. Как сказал телеведущий, все знают его методы управления, поэтому к рычагам его просто не допустят, сообщает «Собеседник».

Напомним, что именно Дмитрий Дибров стоял у истоков создания телевидения в России в 90-х годах прошлого века. Он отмечал, что тогда процесс превращения советского телевидения осуществлялся не менеджерами, а журналистами и шоуменами. Причем у них это все прекрасно получалось.

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