«Уехали, да так и остались»: отец Эмина объяснил, почему его жена и дочь живут в США, а сын в России

Как отметил бизнесмен Араз Агаларов, в Америке он бывает от силы месяц в году.

Отец музыканта Эмина Агаларова Араз объяснил, почему его жена Ирина и дочь Шейла уехали жить в США, а сын, который также провел какое-то время в Америке, вернулся в Россию.

Как отметил Араз, жена уехала в США, когда их дочери было всего шесть лет. Она основала в Америке риэлторское агентство.

«Шейла поехала вместе с Ириной, своей мамой и моей женой. Уехали, да так и остались. В отличие от нас с Эмином, который в начале нулевых вернулся в Россию, дочь и Ира давно стали американками, получили паспорта. Правда, русский язык не забывают. Это хорошо. И я не теряю надежду, что смогу зазвать Шейлу в Россию, найти ей здесь интересное дело». Араз Агаларов

Как отметил Араз Агаларов, его сын Эмин сначала учился в Швейцарии, потом перебрался в Америку, но в этой стране надолго не задержался. В иностранца певец в итоге не превратился. К тому времени у него уже был сформирован характер, и он знал, где его по-настоящему ждут. Дочь Шейла, как заметил олигарх, порой приезжает в Москву, но через несколько недель улетает в США, потому что в России у нее нет подруг, сообщает ТАСС.

больше по теме Эмин Агаларов впервые показал лицо младшей дочери Два года артист прятал наследницу от глаз поклонников.

Напомним, что Араз Агаларов – один из богатейших людей Азербайджана. Его состояние оценивается почти в два миллиарда долларов.

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