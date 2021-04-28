Найденная в немецком лесу граната оказалась резиновой секс-игрушкой

Предмет для интимных утех напугал жителя Баварии, нашедшего его во время пробежки.

26 апреля в немецкой Баварии, недалеко от границы с Австрией и Чехией, мужчина на утренней пробежке обнаружил то, что показалось ему гранатой. Он бегал в лесу возле города Пассау, когда ему на глаза попалась брошенная сумка. Заглянув в нее, местный житель похолодел, увидев нечто, напоминающее по форме взрывное устройство. Он тут же вызвал на место полицию и саперов.

Однако, когда специалисты при всех мерах предосторожности проверили содержимое сумки, то обнаружили, что «граната» резиновая, а вместе с ней лежат презервативы и гель-смазка. Стражи порядка смело предположили, что имеют дело с товаром из секс-шопа и оказались правы.

«Поиск в Интернете подтвердил подозрение, — цитирует сообщение немецкой полиции агентство The Associated Press. — На самом деле существуют секс-игрушки в виде ручных гранат».

Мало немцам снарядов, которые до сих пор регулярно попадаются в этих местах после Великой Отечественной, так еще приходится реагировать на такие «веселые» находки.

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