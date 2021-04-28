«Сами между собой разберутся»: отец Эмина рассказал, как поделит наследство между своими детьми

Долларовый миллиардер бизнесмен Араз Агаларов, отец музыканта Эмина, заявил, что двое его детей смогут без проблем в будущем поделить его богатое наследство.

«У меня дочь и сын. Других наследников нет. Сами между собой разберутся. У Эмина с Шейлой прекрасные отношения, они очень любят друг друга. И люди по натуре хорошие». Араз Агаларов

Как отметил Араз Агаларов, которому уже 65 лет, он пока не ставил для себя возрастную планку, когда полностью отойдет от дел и бизнес-проектов. По его словам, он чувствует себя нормально, и мотивация у него пока не пропала. Бизнесмен заметил, что у него сейчас большая кредитная нагрузка. Ее необходимо снизить, чтобы в будущем детям было проще справляться с проблемами.

По словам Араза Агаларова, его компания должна Сбербанку 120 миллиардов рублей. В свое время он брал в долг 2 миллиарда долларов. Это по курсу тогда составляло 58 миллиардов рублей. Однако курс доллара за последние годы постоянно повышался. Отсюда и такие долги, сообщает ТАСС.

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Напомним, что Араз Агаларов – один из богатейших людей Азербайджана. Его состояние оценивается почти в два миллиарда долларов.

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