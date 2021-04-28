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Митя Фомин получил награду за верность стилю, а Марина Кравец стала «Королевой юмора»

В Москве прошло награждение церемонии Вest Style Awards.

Митя Фомин получил награду за верность стилю, а Марина Кравец стала «Королевой юмора»
Марина Кравец. Фото: Global Look Press

Премию Вest Style Awards вручили лучшим в своих сферах представителям российского шоу-бизнеса. Певица Манижа получила награду в категории «Прорыв года», а супруги Стриженовы стали телепарой года. Анастасия Стоцкая была признана «Королевой мюзикла», а вот Мите Фомину вручили статуэтку за верность стилю. Помимо статуэтки артистку подарили собаку. К слову, щенка американского булли вручили и Маниже.

Митя Фомин
Митя Фомин. Фото: teleprogramma.pro

Марина Кравец стала «Королевой юмора». На мероприятии она появилась в удлиненном пиджаке из экокожи цвета корицы.

Марина Кравец
Марина Кравец. Фото: teleprogramma.pro

Добавим, что самой стильной мамой стала Юлия Ковальчук, а ее муж Алексей Чумаков был удостоен награды за самое красивое концертное шоу.

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