«Мы всегда ходим в обнимку»: Владимир Епифанцев представил свою новую избранницу

Как отметил актер, эта женщина дает ему радость и счастье в последние годы.

Актер Владимир Епифанцев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» представил свою новую избранницу. Девушку зовут Юлия. Она значительно моложе актера и ради него похудела на 30 килограммов.

«Мы всегда ходим в обнимку. Она дает мне радость и счастье. Она первый человек, который мне доверился полностью. Я понял рядом с ней, что такое настоящая красота. Я понял, что это не просто картинка, а совокупность многих элементов. Юля – это не телочка, которая должна быть рядом со мной. Мне с ней хорошо и спокойно. Мы ничего друг от друга не требуем и не ждем. Моя мама очень тепло ее приняла. Ей кажется, что в моей жизни появился ангел». Владимир Епифанцев

Как отметила Юлия, их история знакомства не была какой-то романтичной.

«Я написала Володе в Интернете. Мы пообщались и встретились. В первый день эмоций было очень много. Со временем стали дружить и доверять друг другу», — сказала она.

Напомним, что Владимир Епифанцев был женат на актрисе Анастасии Веденской. У пары два общих сына – Гордей и Орфей. В 2018 году пара официально развелась.

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