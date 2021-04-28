«Мама на стиле»: Юлия Ковальчук получила премию Вest Style Awards

Премию Вest Style Awards вручили лучшим в своих сферах. Так, певица Манижа стала «прорывом года», а Брендон Стоун — лучшим композитором. Приз как лучшая телепара получили Екатерина и Александр Стриженовы. Еще одна популярная пара российского шоу-бизнеса, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, тоже удостоились наград.

Певицу признали лучшей в номинации «Мама на стиле», а ее муж удостоился награды за лучшее концертное шоу.

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Напомним, Ковальчук и Чумаков состоят в браке с 2013 года. Супруги воспитывают дочь Амелию, которую пока скрывают от посторонних глаз. К слову, недавно Юлия получила еще одну награду — как лучшая мама российского шоу-бизнеса.

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