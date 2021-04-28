«С Орфеем иногда встречаемся»: Епифанцев объяснил, почему практически не общается с сыновьями

Актер Владимир Епифанцев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявил, что практически не видит своих наследников от актрисы Анастасии Веденской.
«Когда мы с Настей расстались, то больше всего радовалась моя мама. Она была сразу настроена против нее. Очень переживала за меня. Жаль, что внуки теперь к ней практически не приезжают.
С Гордеем я только по телефону общаюсь. С Орфеем иногда встречаемся. Мы вот должны были с ним встретиться позавчера, но его не пустили ко мне, потому что он опоздал на английский. Просто ему сказали, что будешь наказан. Для этого его и держат, чтобы наказывать. Упрекать и сваливать на него всю вину».
Как отметил актер, со старшим сыном Гордеем он недавно переговорил и надеется, что тот будет с ним в будущем общаться.
«У нас недавно с Гордеем был теплый разговор. Пообщался с сыном. Он услышал меня. Я почувствовал, что он сможет однажды все понять. Я не воспринимаю своих детей как каких-то отдельных индивидов. Они вместе со мной», — заявил актер.
Ранее Гордей Епифанцев в программе «Судьба человека», куда он приходил вместе с младшим братом и своей мамой, говорил, что «отпустил того папу, который был с ним раньше». По его словам, сейчас у них в семье другая жизнь и они счастливы без родителя.