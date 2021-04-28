«С Орфеем иногда встречаемся»: Епифанцев объяснил, почему практически не общается с сыновьями

«Когда мы с Настей расстались, то больше всего радовалась моя мама. Она была сразу настроена против нее. Очень переживала за меня. Жаль, что внуки теперь к ней практически не приезжают.

С Гордеем я только по телефону общаюсь. С Орфеем иногда встречаемся. Мы вот должны были с ним встретиться позавчера, но его не пустили ко мне, потому что он опоздал на английский. Просто ему сказали, что будешь наказан. Для этого его и держат, чтобы наказывать. Упрекать и сваливать на него всю вину».