Какая сумка сейчас в трендах, а с какой скоро лучше распрощаться, рассказала Хромченко

Сумка-пельмень, по которой модницы сходили с ума в прошлом сезоне, стала сдавать свои позиции. Теперь женщинам стоит обратить внимание на другой трендовый аксессуар, который не исчезнет из фэшн-арсеналов столь же быстротечно. Об этом на шоу «Модный приговор» рассказала Эвелина Хромченко.

Поводом для разговора послужила ошибка гостей студии Первого канала, которые назвали аксессуар, представленный на подиуме программы, сумкой-пельменем. Как оказалось, это неверно. Хромченко объяснила, сумка-пельмень имеет характерную особенность: она напоминает кошелек для мелочи, у которого убрали внешнюю застежку. И сейчас она стала практически антитрендом.

«На протяжении нескольких сезонов сумка-пельмень была в дикой моде. Итальянский дом Воttega Veneta отвечает за это безобразие и сумасшествие. И сегодня, конечно, сумка-пельмень — это уже несколько вчерашний день. А вот сумка хобо, которую продемонстрировала наша героиня, вещь вечная», — сказала стилист.

По ее словам, в хобо заложено ДНК, благодаря которому все фиксируют свое внимание именно на ней, отвлекаясь от всего остального в образе.

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