«Аня – мой спасательный круг»: Епифанцев вспомнил, как изменял Веденской с Цукановой-Котт

Как отметил актер, у них было с коллегой «теплое взаимодействие».

Актер Владимир Епифанцев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своих отношениях со второй женой, актрисой Анастасией Веденской, с которой они были вместе 11 лет, а также своей измене с актрисой Анной Цукановой-Котт.

«Настя только выпускалась из Щукинского училища. Перешла на четвертый курс. Она на 13 лет младше меня. Я увидел ее на показе самостоятельных отрывков. Такого эмоционального праздника у меня не было ни с одной женщиной. Это была любовь с первого взгляда. Но со временем мы сами загнали себя в ловушку своих ожиданий и там провели десять лет. В этом возрасте мы просто обманываем себя. Я скажу, что наши последние десять лет вместе — это все было словно в дурном сне». Владимир Епифанцев

Как отметил Владимир Епифанцев, в итоге в его жизни появилась другая женщина.

«Человек неизбежно будет искать, где ему хорошо, где ему спокойно, где ему будут радоваться. У нас с Настей были только нервы, истерики, драки. О Насте у меня много хороших воспоминаний. Я все время старался угодить. Но я не чувствовал, что у нас любовь. Мне бы не пришло никогда рыться в ее телефоне.

С Аней у нас было теплое взаимодействие, любовь. Аня — мой спасительный круг. Она ангел. Человек, который приходит, чтобы другой не умер. Аня переживала, когда мы ругались. Присутствие ее в моей жизни спасло меня», — сказал актер.

Напомним, что Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская познакомились в 2004 году. У пары два общих сына — Гордей и Орфей. Несколько лет назад пара официально развелась.

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