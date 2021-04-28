«Яна, спасибо за поддержку»: Зудина поблагодарила Поплавскую после скандала с Прокловой

«Красная Шапочка советского кинематографа» заявила, что «когда люди теряют разум, то теряют и стыд».

Актриса Марина Зудина в Instagram в комментариях под постом «Красной Шапочки советского кинематографа» Яны Поплавской поблагодарила коллегу.

«Яна, спасибо за поддержку», — написала Марина Зудина.

Ранее Яна Поплавская, комментируя в соцсетях скандальные высказывания актрисы Елены Прокловой, заявила, что некоторые люди теряют разум, а значит, и стыд. По словам звезды, ее коллега просто потеряла человеческий облик, когда пришла с подобными откровениями не к психиатру, а на федеральный канал.

«И мне непонятно, почему такие люди остаются рукопожатными, почему их продолжает принимать общество?» — заявила, в частности, Поплавская.

Напомним, что скандальные высказывания Елены Прокловой в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ уже несколько дней активно обсуждает вся страна. Актриса рассказал о домогательствах со стороны женатого мужчины, когда ей было 15 лет.

Имя она не назвала, но все прекрасно догадались, о ком идет речь. Имелся в виду режиссер Олег Табаков, у которого много лет назад был роман с совсем еще юной актрисой.

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